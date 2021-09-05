مركز المستقبل يناقش معطيات النهضة الحسينية

2021/09/05 | 13:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فكرة الامام الحسين وثورة الامام الحسين هو مشروع واسع وكبير جدا ممكن ان نستلهم منه النصيحة الاجتماعية والموروث الاجتماعي.

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