نجم الشمشون يرد على مدرب المنتخب الوطني العراقي حول ظروف المباراة الأولى

2021/09/05 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد نجم المنتخب الكوري الجنوبي سون هيون مين، الأحد، أن اداء المنتخب العراقي كان منطقياً، فيما جدد قناعته بأن الأخير عمل على إضاعة الوقت.

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مين وخلال مؤتمر صحفي قبيل مواجهة لبنان، (5 أيلول 2021)، رد على تصريحات المدرب العراقي أدفوكات حول اهدار الوقت، قائلا: "لم اغير رأيي بخصوص تضييع الوقت من قبل لاعبي المنتخب العراقي..



لكني لم أقل ذلك لإثارة قضية، لقد قلت فقط ما شعرت به".

وأضاف أن "الطريقة التي لعب بها المنتخب العراقي كانت منطقية، كونهم يعلمون انه من الصعب التغلب على كوريا، لذلك كانوا يطمحون للتعادل وانا احترم ذلك".

وتابع سون، ان "احد اللاعبين العراقيين أخبرني الكثير من الأشياء أثناء اختبار المنشطات، ولكن لم افهم ما قاله".

وعبّر قائد منتخب كوريا الجنوبية ونجم فريق توتنهام الإنجليزي "سون"، في وقت سابق الخميس، عن خيبة أمله بخروج منتخب بلاده متعادلاً أمام المنتخب العراقي في العاصمة سيؤول.

وقال سون بعد المباراة إنه "من الصعب قبول هذه النتيجة، لا أعرف ماذا أقول، نحن ملامون على الأداء السيء، وإذا لعبنا المباريات بهذه الطريقة، فإن كرة القدم لن تتحسن".

واضاف سون “ان ترى لاعبي الخصم يضيعون الوقت بهذه الطريقة هو امر مخيب للآمال".

وأكد أحمد إبراهيم كابتن المنتخب الوطني العراقي، ان التعادل أمام كوريا الجنوبية، مهم للغاية، مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة.

وقال إبراهيم في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة: "أشكر الله على هذه النتيجة المهمة لنا، لقد قمنا بالإعداد بشكل جيد لهذه المواجهة، كما تعلم المدرب ديك أدفوكات تولى المهمة قبل وقت قصير، تحديداً قبل 20 يوماً، عملنا معه بجد، ولقد لعبنا اليوم أمام أفضل فريق في القارة الآسيوية، احترم المنتخب الكوري الجنوبي بشكل كبير، وكانت مباراة قوية وصعبة.

وأضاف قائد خط الدفاع العراقي أن نقطة التعادل ثمينة للغاية، لكونها خارج الديار، وأمام منتخب مرشح منافس شرس على خطف إحدى بطاقات التأهل إلى مونديال قطر المقبل، مشيراً إلى أنهم بحثوا عن النقاط الثلاث وليس التعادل، ولكن الفريق المقابل ليس بالسهل، وعليه سيكون العمل أكبر في المواجهات المقبلة، خاصة أن هذا التعادل سيمنحنا قوة ودعماً أجل حصد الانتصارات.

وخرج المنتخب الوطني العراقي، بنقطة ثمينة من أرض مضيفه منتخب كوريا الجنوبية بعد نهاية المواجهة بالتعادل السلبي ضمن أولى مباريات المنتخب الوطني في المرحلة الختامية للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية في معظم مراحل المباراة وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها، وسط استبسال من دفاع المنتخب العراقي.

وبدأ المنتخب الكوري الجنوبي المباراة باندفاع واضح مقابل حذر واهتمام دفاعي للمنتخب العراقي الذي حاول احتواء الضغط دون محاولات خطيرة على المرمى.

وفي الحصة الثانية، تخلى المنتخب العراقي عن أسلوبه الدفاعي وعمد الى تنظيم محاولات هجومية فاجأت المضيف.

وعلى الرغم من مغادرة صخرة الدفاع علي عدنان مصابا عند الدقيقة (57)، عجز الكوريون عن انتزاع زمام المبادرة، فظهرت خبرة المدرب الهولندي ديك أدفوكات في أول ظهور رسمي له مع العراق.

وضمن المجموعة ذاتها يلعب، في وقت لاحق، منتخب الإمارات مع لبنان، وسوريا مع إيران.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب العراقي في الجولة الثانية مع إيران، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، قبل توقف المنافسات لمدة شهر.

ويتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

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