بعد 6 سنوات.. عائلة خادمة فلبينية في السعودية تروي تفاصيل اختفائها

2021/09/05 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إديلين إبوردا أستوديلو (36 عاما)، عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، انتقلت عام 2015 للعمل في السعودية، إلا أنه فقد الاتصال بها في 26 أغسطس من العام نفسه، بحسب ما نقله تقرير لصحيفة "الغارديان" عن ذويها.

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