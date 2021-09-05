وزير الثقافة يكشف عن مصير الأرشيف اليهودي في الولايات المتحدة الاميركية

2021/09/05 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف وزير الثقافة حسن ناظم ،اليوم الاحد، عن مصير الأرشيف اليهودي الموجود في الولايات المتحدة الاميركية.وقال ناظم في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه”في زيارتنا الاخيرة مع رئيس الوزراء […]

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