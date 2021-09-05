المجلس العالمي للذهب يعلن محافظة العراق على مركزه الـ39 كأكبر احتياطي للذهب في العالم

2021/09/05 | 13:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الأحد، ان العراق حافظ على مركزه 39 للشهر الثاني على التوالي والخامس عربيا كأكبر احتياطي للذهب في العالم.وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر أيلول لعام 2021، ان “العراق حافظ على مركزه 39 عالميا … Readmore

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