اكثر من 10 مليار دينار .. الموسوي يكشف عن وجود شبهات فساد في دائرة صحة المثنى

2021/09/05 | 13:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة ، مقرر خلية الازمة النيابية الدكتور جواد الموسوي اليوم الاحد عن وجود شبهات فساد اداري ومالي في دائرة صحة المثنى تتجاوز قيمتها العشرة مليار دينار في ثمان ملفات ومن اهمها واكبرها ملف بناء المستشفيات الكرفانية وعقود شراء الادوية والمستلزمات الطبية وعقود تجهيز الاوكسجين”.

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