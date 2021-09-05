2021/09/05 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة استقبال ذوي ضحايا هجوم الرشاد لجثامين أبنائهم

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