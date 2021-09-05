مسعود بارزاني يلتقي الوفد النيابي الاردني

2021/09/05 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في اربيل اليوم ، وفد مجلس النواب الاردني برئاسة عبد المنعم العودات رئيس المجلس.وكان الوفد النيابي الاردني وصل الى اربيل اليوم قادما من بغداد./انتهى3

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