2021/09/05 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعد الاستعانة بجهود بينديكت هويديس الفائز بلقب كأس العالم 2014 في منصب إداري، أكد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أنه طلب من اللاعبين المعتزلين دوليا سامي خضيرة وبير ميرتيساكر أن يسيرا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولي الألماني المعتزل سامي خضيرة مرشح للعمل مع المنتخب مرة أخرى المركز الخبري الوطني.

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