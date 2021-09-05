سعد حافظ يوضّح أسباب خسارة الأولمبي في ودّيّة الإمارات

2021/09/05 | 13:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أكد المدرب المساعد لمنتخبنا الأولمبي سعد حافظ، أن أجواء المباراة الودِّية أمام منتخب الإمارات الأولمبي لم تكن بصالح اللاعبين، مبيناً، أن الهدف من معسكر الإمارات، هو الخروج بمجموعة مثالية قادرة على تمثيل العراق في بطولة غرب آسيا التي ستقام الشهر المقبل .

وقال حافظ في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد ، إن" الفريق خاض مباراة ودية صعبة امام منتخب الامارات الاولمبي، ولم تكن الأجواء بصالحه بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بالاضافة الى حالتي الطرد التي تعرض لها الفريق، ورغم ذالك اضاف الفريق هدفاً وأضاع الكثير من الفرص "، مضيفاً، أن " الفريق سيجري يوم غد الاثنين مباراة ودية ثانية امام نظيره الاماراتي بمجموعة جديدة من اللاعبين".

وبين حافظ أن "الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب، يعمل على توظيف جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر بالاضافة الى من تم دعوتهم من خارج العراق لتحديد الاسماء التي تستحق تمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة".

وتابع حافظ ان" المدرب سيختار مجموعة من اللاعبين ضمن هذا المعسكر واستبعاد باقي المجموعة من الذين تم منحهم الفرص لاثبات احقيتهم في البقاء "، لافتاً الى أن" اي لاعب لم يكن مستواه مقنعاً في المباراتين الوديتين سوف لن يكون له مكان مع الفريق".

وفي ختام حديثه أكد حافظ أن" المنتخب الاماراتي اثبت جاهزيته الفنية والبدينة واستعداده من خلال حالة التناغم الكبيرة التي تمثلت في أسلوب لعبه في المباراة ".

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