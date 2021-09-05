الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ150 مليار دولار خلال 9 سنوات

2021/09/05 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الاقتصادي الإماراتي عبد الله بن طوق، أن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعاً جديداً لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، مضيفا أن الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل 550 مليار درهم على مدى السنوات التسع المقبلة، (الدولار يعادل 3.67 درهم).

قال الوزير في إفادة إعلامية اليوم الأحد، إن الإمارات تستهدف أن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030، على أن تركز في جذب الاستثمارات من دول مثل روسيا وأستراليا والصين والمملكة المتحدة.

ستعمل الإمارات العربية المتحدة على إقامة شراكات اقتصادية مع ثماني دول لتعزيز التجارة حيث أنها تعد نفسها كمركز عالمي للأعمال.

قال مسؤولون، إن الإمارات تخطط لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول من بينها كوريا الجنوبية وإندونيسيا وكينيا وإثيوبيا وتركيا.

واستحدثت دولة الإمارات العديد من الإجراءات الاقتصادية في العام الماضي لجذب الاستثمار ومساعدة الاقتصاد على التعافي من

تداعيات جائحة كوفيد-19.

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر في مؤتمر صحفي اليوم، إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات 5 مليارات درهم في التكنولوجيا الرقمية.

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