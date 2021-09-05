2021/09/05 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، ملكة جمال العراق ماريا فرهاد سالم، اليوم الأحد ، وأوعز إلى دعم مشاريعها الإنسانية .َوعبر ناظم في بيان تلقى “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة يستقبل ملكة جمال العراق المركز الخبري الوطني.

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