القبض على متهمين بالقتل والخطف والسرقة والتزوير في بغداد

2021/09/05 | 14:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض على عدد من المتهمين بقضايا القتل والخطف والسرقة والتزوير.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جرائم قتل ضمن مكاتب مكافحة اجرام الكرادة والمدائن، كما القت مفارز مكاتب مكافحة اجرام المنصور والنهروان القبض …

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