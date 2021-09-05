تحالف إنتخابي يصدر بياناً بإستهداف أحد مرشحيه: أين الأمن؟

2021/09/05 | 14:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر تحالف عزم، اليوم الأحد، بياناً بشأن إستهداف أحد مرشحيه ومحاولة إغتياله، فيما طالب الجهات الامنية المسؤولة عن حفظ أمن المرشحين بتقديم الجناة الى العدالة ومحاسبة الجهات الداعمة لهم.

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