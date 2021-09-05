الكعبي : وزارة الكهرباء بحاجة إلى ثورة شاملة تقتلع القيادات الفاسدة

2021/09/05 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأحد، بضرورة البدء الفوري بإقتلاع القيادات الفاسدة وغير الكفوءة في وزارة الكهرباء، فيما أشار الى الحاجة لثورة شاملة تبدأ بتغيير تلك […]

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