صور: حملة لـ ’الوحش الأصفر’ ضد التجاوزات في شارع البيضاء

2021/09/05 | 14:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت أمانة بغداد، الأحد، إطلاق حملة ضد التجاوزات في منطقة الشعب.

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وذكرت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 أيلول 2021)، أنه "حسب التوجيهات المركزية اعمال ازالة التجاوزات للمحلات التي تقوم باستغلال الرصيف في شارع البيضاء".

وأضافت أن "العمل مستمر بإزالة التجاوزات الموجودة ضمن قاطع دائرتنا من الشوارع العامة والرئيسية".

ودعا بيان الأمانة المتجاوزين إلى "رفع التجاوزات من قبلهم بصورة طوعية وفورية وبدون تاخير وبخلاف ذلك ستضطر الدائرة البلدية بإزالة كافة التجاوزات الموجودة ضمن قاطع دائرتنا".

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