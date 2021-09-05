2021/09/05 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب حكام طالبان الجدد عن رغبتهم في علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا، والحصول على دعمها المالي والمساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الجماعة ذبيح الله مجاهد لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية اليوم الأحد: “نرغب في علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا”.

وأضاف أن طالبان ترغب أيضاً في التعاون مع برلين ودول أخرى في مجالات الصحة، والزراعة، والتعليم.

وتابع المتحدث أن الألمان كانوا دائماً محل ترحيب في أفغانستان، مضيفاً أنه حتى في زمن الملكية قبل حوالي مئة عام، ساعد الألمان أفغانستان في أمور كثيرة.

يشار إلى أن ألمانيا تعول الآن على محادثات مع طالبان لأنها تسعى لإخراج عالقين يبحثون عن حماية من البلاد بعد انتهاء الإجلاء العسكري للجيش الألماني.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال قبل أيام: “إذا كان الأمر ممكناً من الناحية السياسية وكان الوضع الأمني يسمح، فمن المفترض أن يكون لألمانيا سفارة في كابول مجدداً”، ولكن ماس أكد في الوقت ذاته أن وجود تمثيل دبلوماسي لا يعني اعترافاً بحكومة طالبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان: نريد علاقات دبلوماسية رسمية قوية مع ألمانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان: نريد علاقات دبلوماسية رسمية قوية مع ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).