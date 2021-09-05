استشهاد 13 عنصرا واصابة 3 من الشرطة الاتحادية إثر هجوم لد1عش جنوبي كركوك

2021/09/05 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد ثلاثة عشر عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية وأُصيب ثلاثة بجروح في هجوم على حاجز أمني جنوبي كركوك، نفّذه تنظيم د1عش.

واكد مصدر امني استهداف اللواء التاسع عشر ضمن الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية بالقرب من قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك قبيل منتصف الليل، مبينا أنه استمر عدة ساعات، على وفق ما أعلنته وكالة فرانس برس عن المصدر.

وأوضح أن الهجوم بدأ بإطلاق عناصر داعش النار مستهدفة حاجزاً أمنياً للشرطة الاتحادية، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد منهم، ثم انفجرت ثلاث عبوات ناسفة استهدفت رتلا لقوات كانت متوجهة للمساندة في صد الهجوم.

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