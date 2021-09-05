2021/09/05 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف السفير المصري في العراق وليد محمد اسماعيل، اليوم الأحد، عن قرب عقد اتفاقيات سياحية مع العراق، فيما حدد سبب تأخر افتتاح المدن الصناعية مع العراق والأردن.وقال إسماعيل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير المصري : الإجراءات البيروقراطية عطَّلت فتح المدن الصناعية بين العراق ومصر والأردن المركز الخبري الوطني.

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