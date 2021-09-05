الكعبي يدعو إلى إقتلاع القيادات الفاسدة في وزارة الكهرباء

2021/09/05 | 14:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إلى البدء فوراً بإقتلاع القيادات الفاسدة في وزارة الكهرباء، فيما اتفق مع وزيرها على ضرورة الإنتهاء من الربط مع دول الخليج وإدخال وحدات انتاجية جديدة مطلع العام المقبل.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل وزير الكهرباء عادل كريم، لبحث …

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