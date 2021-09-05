2021/09/05 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت نجمة هوليوود أنجلينا جولى، أنها تأمل فى تمكين الأطفال حول العالم بأدوات للرد من أجل حقوقهم، من خلال كتاب ألفته بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، وهو الكتاب الذى جاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجمة أنجلينا جولي تصدر كتابا عن حقوق الطفل المركز الخبري الوطني.

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