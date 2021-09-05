شرط جديد..كشف مطالب صلاح للبقاء في ليفربول

2021/09/05 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف تقرير نشرته صحيفة الميرور البريطانية تفاصيل تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرة إلى أنه طالب بالحصول على راتب ضخم من أجل تمديد عقده.

واوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة ليفربول ترغب باستمرار محمد صلاح مع الريدز لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، مبينة أنها ستجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب.

وأكدت أن صلاح يريد الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني للموافقة على تمديد عقده مع النادي، مستغلا رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد وفي ضوء اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

وشددت الصحيفة البريطانية أن المعطيات السابقة تجعل موقف الفرعون المصري أقوى من ليفربول، الأمر الذي سيضع إدارة النادي في مفاوضات صعبة مع وكلائه وقد ترضخ في المستقبل لشروطه، خصوصا أنه ما زال يقدم مستويات جيدة مع الفريق.

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