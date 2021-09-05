حزب الدعوة يحذر من تفاقم خطر الارهاب في مثلث (كركوك- ديالى - صلاح الدين)

2021/09/05 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذر حزب الدعوة الاسلامية من تفاقم خطر الارهاب في مثلث (كركوك- ديالى - صلاح الدين) ، ودعا الى اعتماد منهج جديد في ضرب تنظيم داعش الارهابي وتجفيف منابعه .وقال المكتب الاعلامي للحزب في بيان صحفي :" ان استشهاد ثلة من قواتنا في الشرطة الاتحادية في منطقة الرشاد بكركوك نتيجة استهداف داعش الارهابي لهم ، يدعو الى الحزن والاسى لفقدان هؤلاء الشباب الابطال، ويكشف عن استفحال الخطر الارهابي في مثلث (كركوك- ديالى - صلاح الدين) وعدم جدوى الخطط الامنية المعتمدة والخلل في التنسيق بين القوات المنتشرة وقيادة عملياتها".واضاف :" اننا نحذر من تفاقم هذا الخطر مع البقاء على الخطط التقليدية في مواجهة داعش، وندعو بحرص الى اعتماد منهج جديد في ضرب هذا التنظيم الارهابي المسلح وجيوبه وتجفيف منابعه عبر تنشيط الفعل الاستخباري الفاعل والضربات الاستباقية المستمرة "./ انتهى

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