اتحاد المواي تاي: نجاح بطولة النخبة انطلاقة لاحتضان محافل دولية أكبر

2021/09/05 | 14:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، مصطفى جبار علك، أن نجاح استضافة العراق لبطولة النخبة الدولية، تعد انطلاقة حقيقة لاحتضان المحافل الدولية الاخرى في المستقبل.

وقال علك في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" اقامة بطولة دولية مثل بطولة النخبة التي اختتمت يوم امس في السليمانية بمشاركة 13 دولة عربية دليل على قدرة العراق في احتضان المنافسات وادارتها حسب المقاييس الدولية"، مبيناً أن" البطولة كانت ناجحة بكل المقايس، و حقق المنتخب العراقي فيها ثلاثة انتصارات عن طريق اللاعب علي الكناني وزياد محمد بالإضافة الى هوكار محمود".

واضاف، علك أن " جميع الوفود العربية عبَّرت عن سعادتها باحتضان العراق لهكذا بطولات، واشادت بالتنظيم الجيد، مؤكدين، أن احتضان العراق لاشقائه العرب سيكون انطلاقة حقيقة لاستضافة بطولات دولية كبرى".

وفي الختام قدم علك شكره للاتحاد العربي للمواي تاي برئاسة عبد الله ميادي وكافة المسؤولين في إقليم كردستان على نجاح هذا الحدث الدولي الكبير الذي لاقى صدىً إعلاميّاً وحكوميّاً كبيرين .

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