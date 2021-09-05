العمر ليس عائقا.. هندية تبلغ الـ70 من العمر تسافر لـ66 دولة في 6 قارات

2021/09/05 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن السفر الفردي يُعتبر آمناً، أو نموذجياً، أو رائجاً بين النساء في الهند قبل 25 عاماً.ولكن، لم يردع هذا الدكتورة سودها ماهالينجام من القيام بذلك على أي حال.واليوم، وفي سن الـ70 عامًا، زارت الهندية 66 بلداً في 6 قارات.

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