2021/09/05 | 14:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حددت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، عقوبات المخالفين في الحملات الانتخابية، فيما أشارت إلى أنه لا يمكن التلاعب أو اختراق أجهزة النتائج الالكترونية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية :لا يمكن اختراق الأجهزة أو التلاعب بالنتائج الالكترونية المركز الخبري الوطني.

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