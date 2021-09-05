شاهد بالفيديو.. زاخو.. إتلاف آلاف الأطنان من مواد مختلفة لشروط والضوابط في منفذ إبراهيم الخليل

2021/09/05 | 14:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. إتلاف آلاف الأطنان من مواد مختلفة لشروط والضوابط في منفذ إبراهيم الخليل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 49_2li5s43c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. إتلاف آلاف الأطنان من مواد مختلفة لشروط والضوابط في منفذ إبراهيم الخليل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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