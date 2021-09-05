الطاقة النيابية تكشف عن اخر تطورات الربط الكهربائي مع الخليج

2021/09/05 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأحد، عن اخر تطورات الربط الخليجي للطاقة الكهربائية مع العراق.

وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "تعدد منافذ استيراد الغاز وعدم الاعتماد على الغاز الإيراني بشكل كلي سيسمح للعراق بالتحرر من الضغوطات"، مبينة ان "العمل في مشاريع الربط للاستفادة من الغاز المستورد من دول الجوار مستمر".

وأضافت أن "مشروع ربط الطاقة مع الكويت شارف على الانتهاء وسيتم العمل به قريباً كما أن العمل متواصل في مشروع الربط مع المملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية "مؤكدة أن "جميع الدول المجاورة ستساهم بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية".

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