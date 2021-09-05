2021/09/05 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إحباط عمليتي تهريب للعتاد والأدوية غربي نينوى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 14:51

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عمليتي تهريب للعتاد والأدوية غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عمليتي تهريب للعتاد والأدوية غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).