2021/09/05 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة الماليّة النيابيّة، اليوم الأحد، أن قانون الخدمة المدينة سينظم ضوابط والشروط التي تتعلق في العلاوات والترفيعات وتوحيد سلّم ومخصصات الرواتب بين الوزارات، فيما دعت الى توحيد مخصصات الموظفين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : قانون الخدمة المدنية سيوحد وينظم رواتب الموظفين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : قانون الخدمة المدنية سيوحد وينظم رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : قانون الخدمة المدنية سيوحد وينظم رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).