هذه أحد أكثر مشاكل العيون انتشارًا ويمكن أن تتسبب بفقدان النظر

2021/09/05 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن عانيت من جفاف العين؟ أنت لست وحدك، حيث تُعد هذه أحد أكثر مشاكل العيون انتشارًا حول العالم، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة في سلطنة عُمان، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

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