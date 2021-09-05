اوامر باعادة محاكمة العسكريين المطرودين من الخدمة

2021/09/05 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت النائبة السابقة باسمة الساعدي، الاحد، عن ان وزير الدفاع جمعة عناد، امر بإعادة محاكمة العسكريين المطرودين من الخدمة بحكم قضائي.

وذكرت الساعدي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (5 ايلول 2021)، انها "تبنت مبادرة في ٢٠/ ٢/ ٢٠٢١، تقدمت بها لوزير الدفاع لإعادة محاكمة العسكريين المطرودين من الخدمة بحكم قضائي صادر من المحكمة العسكرية المختصة لتقديمهم وثائق مزورة".

واضاف البيان، ان "هذا الفعل ليست ذات قيمة قانونية ولا علاقة لها بشروط التطوع، أو الخدمة الوظيفية، ولا تستوجب حالتها عقوبة الطرد وحرمانهم من الوظيفة والراتب المعاشي، إستنادا للصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع بإعادة محاكمتهم".

واوضح، ان "وزارة الدفاع اشعرت الساعدي بكتاب رسمي بتزويد المحاكم العسكرية بأسماء الشريحة موضوعة البحث تمهيدا لإعادة محاكمتهم وإمكانية إعادتهم إلى الخدمة".

N.A

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