نائب: قانون الخدمة المدنية سينظم سلم رواتب الموظفين

2021/09/05 | 15:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض الموظفين ينتقلون من وزارة الى أخرى وبشكل كبير كونها جاذبة.

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