شرطة بابل تعلن حسم النزاع العشائري في الإسكندرية: من هنا بدأت ’المجزرة’ (فيديو)

2021/09/05 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت قيادة شرطة محافظة بابل، الأحد، توضيحاً بشأن إجراءات كشف الدلالة ومحاسبة المتسببين بحادثة سوق الحصوة شمالي محافظة بابل.

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وقال مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة العميد عادل العناوي في تصريح لـ"ناس"، (5 أيلول 2021)، "استمعنا لأقوال الشهود، وتمت إجراءات كشف الدلالة في موقع الحادث، بعد القبض على 5 متهمين بالحادث من قبل قيادة شرطة المحافظة".

وشهدت منطقة الحصوة شمالي محافظة بابل، الأحد، انتشاراً أمنياً كثيفاً، قُبيل إجراءات كشف الدلالة للمتهمين بحادثة قتل وإصابة عدد من المواطنين قبل يومين.

واظهر مقطع مصور اطلع عليه "ناس"، (5 أيلول 2021)، فرض القوات الأمنية طوقاً أمنياً قرب سوق الحصوة، وانتشارها بشكل مكثف في المنطقة على خلفية الحادثة.

وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة بابل، الجمعة، اعتقال متهمين بارتكاب حادثة قتل وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في سوق شمالي المحافظة.

وصدر بيان الشرطة بعد ساعات من الحادثة التي أثارت ضجة كبيرة وغضباً ومطالبات عشائرية بمحاسبة الجناة، الذين "قتلوا شخصين أحدهما نحراً" إثر مشادة داخل السوق في منطقة الحصوة.

وذكر بيان للشرطة تلقى "ناس"، نسخة منه (3 أيلول 2021)، أنّ الحادثة وقعت "بعد حصول مشاجرة بين طرفين على محل داخل سوق القرية العصرية بناحية الإسكندرية شمالي بابل، أسفر عنها مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين بواسطة آلة جارحة (سكين) وهروب الجناة الى جهة مجهولة".

وأوضح البيان، أنّ "قائد شرطة المحافظة اللواء علي هلال الشمري وجه باستنفار كافة الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية للقبض على الجناة وبأسرع وقت ممكن"، مؤكداً أنّ "قوة من قسم شرطة الإسكندرية تمكنت في أقل من ساعة واحدة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بعملية القتل مع اثنين آخرين اشتركا في المشاجرة، ليتم نقلهم كافة إلى مركز التحقيق المختص لإكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى القضاء".

واستنكرت عشيرة الضحايا، في وقت سابق، الحادثة التي بدأت بمشادة اندلعت بين شقيقين يعملان بمتجر للبقالة مع ثالث يملك متجراً لـ "السيراميك"، قبل أن يهاجم الأخير مع مجموعة من الأشخاص الشابين بالسكاكين، ما أسفر عن مقتلهما وإصابة شقيقين آخرين فضلاً عن والدهم.

وقال أحد الأشقاء المصابين في الحادثة، إنّ "مشادة واشتباك خفيف بالأيدي وقع بين الطرفين، لكن صاحب متجر السيراميك عاد وهاجمهم برفقة نحو 20 شخصاً يحملون السكاكين والسيوف".

فيما قال أحد أفراد العشيرة، إنّ "المتهم في الحادثة قتل أحد الشابين بحز رقبته بدم بارد وأمام أنظار الناس".

وطالبت عشيرة الضحايا، بـ "القصاص العاجل من الجناة"، مهددة بالتصعيد في حال عدم "تحقق مطلبهم".

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