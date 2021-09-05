2021/09/05 | 15:12 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ماركا: مبابي رفض 6 عروض لتمديد تعاقده مع باريس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/05 | 15:12.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركا: مبابي رفض 6 عروض لتمديد تعاقده مع باريس) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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