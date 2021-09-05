الكاظمي يعزي برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان

2021/09/05 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التعازي برحيل العالم الجليل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان فضيلة الشيخ عبد الأمير قبلان.

وفيما يلي نص برقية الكاظمي:

نتقدّم إلى الأمة الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق، بخالص العزاء وعميق المواساة برحيل العالم الجليل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، فضيلة الشيخ عبد الأمير قبلان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وإذ نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للراحل الكبير، نستذكر سنوات عمره المبارك التي قضاها في خدمة الإنسانية، والحثّ على التآخي والتقريب بين مختلف الأديان والمذاهب، وجميع أطياف الشعب اللبناني الشقيق، بالموعظة الحسنة والعمل المخلص.

تقبّل الله صالح أعمال الفقيد، وألهم ذويه، وسائر محبيه الصبر والسلوان.

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