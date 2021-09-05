السليمانية تحصي إيراداتها من السياحة خلال العام الحالي

2021/09/05 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – واع - سوما الجاف

أفصحت سياحة السليمانية، اليوم الأحد، عن إيراداتها الماليّة خلال العام الحالي، فيما أعلنت عن تطبيق الخطة الستراتيجية للسياحة بإقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم سياحة السليمانية "ئارام شواني" لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك أكثر من 750 ألف سائح توجهوا الى محافظة السليمانية خلال العام الحالي"، مبيناً، أن "ما يقرب من نسبة 95 بالمئة من السائحين هم من مناطق الوسط والجنوب، والمتبقون هم من إيران والسائحون الأجانب".

وأضاف أن "الحكومة المحلية لديها خطة شفهية لدعم القطاع السياحي، ولكن على أرض الواقع، الخطوات خجولة، وليست بمستوى طموحاتنا".

وأشار إلى أن "نائب رئيس حكومة الإقليم أعلن دعمه الكامل لقطاع السياحة، وإذا قام بدعم هذا القطاع المهم، سيكون هناك عمل ومشاريع وافكار جيدة، كي تشارك في خطط التنمية".

وتابع، أن "هذه المشاريع والخطط لن تتحقق في يوم أو يومين، بل يحتاج الى عمل وجهد كبيرين، لذا نحن نتصور انه خلال السنتين المقبلتين سيكون هنالك تحسن بقطاع السياحة، بعد، أن قمنا بتطبيق الخطة الستراتيجية للسياحة في إقليم كردستان، وهناك تقدم ملحوظ في هذا الجانب".

وأوضح أن "ايرادات المحافظة من القطاع السياحي، لو افترضنا أن كلَّ سائح من مجموع الـ750 ألف سائح، زاروا محافظة السليمانية كانت مصاريفهم 200 دولار لكلِّ شخص، فأن المجموع سيكون أكثر من 150مليون دولار، هي واردات الأشهر الثمانية الماضية من هذا العام لمحافظة السليمانية".

ولفت إلى أن "الواردات المالية لن تدخل في خزينة الحكومة بشكل مباشر، بل تذهب الى أصحاب المهن والأعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية في حدود محافظة السليمانية".

من جهته، أوضح مدير عام السياحة في السليمانية علي رؤوف، أن "آلية عملنا تقديم التسهيلات للسائحين سواء في سيطرات الدخول أو في المطارات، وكذلك في الأسواق و(المولات) والفنادق".

وأضاف أن "السليمانية مركز اهتمام السائحين، وذلك بسبب الخدمات وتقديم التسهيلات ؛ ما جعل المحافظة تحتل المرتبة الأولى بالسياحة، خاصة في السنوات: 2018و2019و2020 وحتى الآن".

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