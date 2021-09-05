ماذا يحدث إذا سافرت للخارج وعلقت في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا؟ إليك بعض النصائح لحماية نفسك أثناء السفر

2021/09/05 | 15:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أصبح السفر نشاطًا أكثر خطورة، حتى لو تلقيت جرعتين من اللقاح.ولدى دايفي ساتون، خبيرة السفر، بعض النصائح حول أفضل السبل لضمان سلامتك أثناء السفر

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