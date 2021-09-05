2021/09/05 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد ما يقدمه المسرحيون العراقيون الشباب هذه الأيام ومن خلال متابعتي لأعمالهم خرجت بملاحظات تدعو للتأمل والنقاش.



وأولى هذه الملاحظات، أنهم تعلموا من ما يشاهدونه في (الانترنيت) من العروض الأجنبية اكثر مما تعلموه من الذين علموهم في معاهد وكليات الفنون الجميلة وأقسامها المسرحية من نظريات وتقنيات، والدليل على ذلك، أن ما يقدمونه من اعمال مسرحية لا مرجعية عراقية لها، بل إنهم لا يريدون أن يعترفوا بالإبداعات ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو الجديد في أعمال المسرحيين الشباب ؟! - سامي عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو الجديد في أعمال المسرحيين الشباب ؟! - سامي عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).