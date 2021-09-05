كن مستعداً لدفع الثمن - حنان بديع

2021/09/05 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع هل هناك ما هو مجاني في الحياة؟أم أن لكل شىء مقابل ولكل قرار ثمن ولكل حلم مجازفة؟كم من الشجاعة نحتاج لمطاردة أحلامنا أو اتخاذ قراراتنا والإستعداد لدفع الثمن مسبقا؟قد يكلفنا الأمر ثمناً غالياً لكن أغلبنا غير مستعدين لدفع تكاليف ذلك للسعي خلف أحلامهم وأمانيهم، إذ سيتعين عليهم أن يتألموا قليلاً أو كثيراً، ومعظمنا يخشى الشعور بعدم اbالارتياح وتفزعه المغامرة..ولكن هل جئنا للحياة لكي نعيش ......





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