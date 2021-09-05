القطاع الخاص السعودي غير النفطي يسجل نمواً أبطأ في أغسطس

2021/09/05 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل القطاع الخاص السعودي غير النفطي في أغسطس/آب نمواً أبطأ من الشهر الماضي نتيجة تراجع الإنتاج إلى أضعف وتيرة له منذ أكتوبر 2020.

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