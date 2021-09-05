2021/09/05 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الأحد، تعزيته إلى الشعب اللبناني بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي عبد الأمير القبلان وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يبعث تعازيه للشعب اللبناني بوفاة عبدالأمير قبلان المركز الخبري الوطني.

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