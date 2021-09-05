الامن والدفاع تعلل سبب هجمات داعش الاخيرة وتدعو الى تدارك الموضوع بسرعة

2021/09/05 | 15:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، أسباب تزايد هجمات عناصر داعش في بعض المناطق الى ضعف الجهد الاستخباراتي لدى القوات الماسكة للارض و تغلغل الفساد داخل المنظومة الامنية و خاصة في المناطق البعيدة عن المركز.

وقال عضو اللجنة عباس سروط في تصريح خاص لـNRT عربية اليوم (5 ايلول 2021)

ان "القوات الامنية بشكل عام تفتقد الى الجهد الاستخباراتي وهذه كارثة كبيرة، فقدان هذه الميزة تسببت بسيل من الدماء من افراد القوات الامنية العراقية."

واشار سروط الى ان:" حسب المعلومات المتوفرة لدينا هناك فساد مستشري داخل الوحدات العسكرية الماسكة للارض في المناطق البعيدة عن المركز و تزايد في اعداد الفضائيين وهذا ادى الى مسك الارض من قبل اعداد قليلة لمنتسبين في تلك المناطق حيث لاتوجد في النقاط سوى جندين او ثلاثة جنود".

وبيين سروط الى ان:" ضعف التخطيط العسكري المسبق لدى القادة في تلك المناطق بالاضافة الى ضعف الاسناد بين القواطع العسكرية زاد من الطين بلة وهذه الثغرات استغلت من قبل عناصر داعش و اصبحت تشن هجمات متكررة في تلك المناطق وخاصة المناطق الواقعة بين محافظات ديالى، كركوك و صلاح الدين،" مشيرا ان "الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة جعلت الامور اكثر صعوبة" .

واكد سروط :" اننا في لجنة الامن والدفاع النيابية اكدنا في اجتماعتنا مع القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية على ضرورة تفعيل عنصر المفاجئة و الجهد الاستخباراتي لان المعارك في الوقت الحالي هي معارك استخباراتية بأمتياز."

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