2021/09/05 | 15:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الأحد، مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية والصف السادس الابتدائي النظامي "الدور الثاني" للعام الدراسي 2020 – 2021 .

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 أيلول 2021)، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات قررت ان تكون امتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والصف السادس الابتدائي يوم الاربعاء 15 أيلول 2021 وتستمر لغاية يوم الاثنين 20 من نفس الشهر ومن ضمنها ايام السبت، اما فيما يخص امتحانات الدور الثاني للكورس الاول للدراسة الثانوية ستبدأ يوم الاربعاء 15 أيلول 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء 22 من الشهر ذاته ومن ضمنها ايام السبت".

وأضافت، ان "تحديد الجداول الامتحانية يتم من قبل ادارات المدارس مع مراعاة التباعد الاجتماعي سواء كان في القاعات الامتحانية او انتشار التلاميذ والطلبة في ساحات المدارس، مع التأكيد على اتباع كافة الاجراءات الوقائية".

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