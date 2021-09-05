الربيعي للعودات: ندعم العلاقات الثنائية ونؤيد مخرجات القمة الثلاثية

2021/09/05 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الهيئة السياسيةالربيعي للعودات: ندعم العلاقات الثنائية ونؤيد مخرجات القمة الثلاثية، دعم التيار للعلاقات الثنائية بين العراق والأردن، فيما أعرب عن تأييده لمخرجات القمة الثلاثية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي أن الربيعي اكد خلال لقاء رئيس البرلمان الأردني عبد المنعم العودات، دعم العلاقات بين البلدين وتأييد مخرجات القمة الثلاثية بقوّة، والتعاون والتنسيق المشترك لتحقيق نتائجها، مشدداً على أهمية استمرار التواصل لتذليل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً إزاء مخرجات القمة الثلاثية.

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