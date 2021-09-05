2021/09/05 | 15:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اربيل.. مسرور بارزاني يلتقي المعارضة التركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/05 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اربيل.. مسرور بارزاني يلتقي المعارضة التركية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اربيل.. مسرور بارزاني يلتقي المعارضة التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).