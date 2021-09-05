2021/09/05 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني دعت وزارة الكهرباء العراقية ،اليوم الأحد، وزارة المالية، إلى إطلاق المخصصات المالية للوزارة ضمن قانون موازنة 2021، فيما وجهت رسالة إلى موظفي العقود التابعين لها.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تخاطب المالية عبر “NNC” وتوجه رسالة لموظفي العقود المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تخاطب المالية عبر “NNC” وتوجه رسالة لموظفي العقود) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تخاطب المالية عبر “NNC” وتوجه رسالة لموظفي العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).