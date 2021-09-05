وزارة الزراعة : ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظاهرة عالمية

2021/09/05 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظاهرة عالمية، فيما أشارت الى استمرارها بتقنين الاستيراد.وقال الوكيل الفني في الوزارة ميثاق عبد الحسين للوكالة الرسمية، إن […]

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