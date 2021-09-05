مصرع 12 شخصا في حادث سير في مصر

2021/09/05 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –واع

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم في مصر، اليوم الأحد، إثر انقلاب حافلة كانت تعود بهم من منتجع شرم الشيح على البحر الأحمر الى القاهرة، وفق مصادر طبية وأمنية.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقلهم فجر الأحد على بعد قرابة 110 كيلومتر من القاهرة على الطريق الذي يربط مدينة السويس (شرق) بالعاصمة المصرية، ما أسفر أيضاً عن اصابة 34 شخصا، وفق المصادر نفسها.

ونقل المصابون الى مستشفى السويس العام، وفق مصدر طبي.

ويقع كثير من حوادث سير في مصر بسبب عدم صيانة الطرق او عدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

ووفق ارقام الرسمية لقي 7 الاف شخص مصرعهم في حوادث طرق في مصر في العام 2020.

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