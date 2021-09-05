سعد معن: الاجواء الامنية مهيئة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد (فيديو)

2021/09/05 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الاحد، ان الاجواء الامنية مهيئة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال معن لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات تقوم بواجباتها بصورة مكثفة وسريعة وبانتشار جغرافي على مستوى العراق كافة".واشار الى انه "اليوم تم الاجتماع بالقيادات الامنية وقيادات الشرطة في محافظة صلاح الدين، ووضع اللمسات الاخيرة الخاصة بالخطة الامنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية والمحافظات بشكل عام".

واضاف معن، ان "هناك تنافس امني حقيقي من اجل انجاح الحفاظ على الامن في المحافظات".ولفت الى ان "الخطط الامنية رسالة من اجل تشجييع الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع"، مؤكدا ان "الاجواء الامنية مهيئة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وحدد مجلس الوزراء ومجلس المفوضين موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من شعر تشرين الاول المقبل.

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